الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه بالوظيفة العمومية تؤكد دعم قرار الرئيس إجراء الانتخابات





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



تلقينا في الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية نبأ إصدار فخامة الرئيس محمود عباس المراسيم الرئاسية الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بترحاب عالي، لما تمثله هذه الخطوة من استحقاقات من اجل تجديد الشرعيات وإعادة تفعيل الحياة السياسية والبرلمانية لمواجهة كافة التحديات للمرحلة المقبلة خاصة في هذه الظروف التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، وعليه فأننا في الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية:



1. تثمن الهيئة موقف السيد الرئيس والقيادة والحكومة في اتخاذ هذه الخطوة، والإشادة بموقف القوى السياسية التي رحبت بالتعاطي بايجابية بإنجاح العملية الديمقراطية للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني.



2. دعوة القوى السياسية وكافة مكونات مجتمعنا الفلسطيني وهيئاته وقطاعاته وأطيافه لاستثمار الاستحقاق التاريخي الذي من المنتظر ان تفرز قيادات قادرة على توجيه السياسة والاقتصاد والتنمية والبرنامج الوطني لحماية أمن واستقرار مجتمعنا الفلسطيني.



3. اعتبار عملية التغير والتجديد للحياة الديمقراطية إقرار للحق الفلسطيني في ممارسة حقه الدستوري والشرعي ويعيد معالم خارطته الجغرافية السياسية الفلسطينية وفقاً لرؤية ومنهجية وشمولية عمل وطني فلسطيني مستقبلي.



4. الدعوة لتكثيف الجهود في الحملات الاعلامية بالابتعاد عن الخطاب المسموم وتأجيج مشاعر التحريض وإشاعة الفتن واستبداله بخطاب يعزز وحدة مجتمعنا الفلسطيني وصولاً إلى مرحلة حياة سياسية وبرلمانية جديدة وعودة وحدة القرار الفلسطيني إلى طبيعته بصورة كاملة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية، اليوم الثلاثاء، بياناً أكدت فيه دعم ومساندة قرار الرئيس، بأجراء الانتخابات الفلسطينية.