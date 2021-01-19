حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية بقطاع غزة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت دائرة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تقريرها اليومي الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن استمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات.



وأكدت استمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً حتى السابعة صباحا بشكل يومي، ما عدا يومي الجمعة والسبت يتم فرض حظر التجوال بشكل كامل.