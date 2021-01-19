استطلاع رأي: (ليكود) يزداد قوة ولكن لا يستطيع تشكيل حكومة

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رام الله - دنيا الوطن

أظهر استطلاع رأي أجرته إذاعة 103، ونشرت نتائجه صباح اليوم الثلاثاء، أن حزب (ليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو، يزداد قوة مقارنةً بالاستطلاعات السابقة.



ووفق ما نقل موقع (عرب 48) فبحسب الاستطلاع، فإنه لو جرت الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن (ليكود) سيصل إلى 30 مقعدًا، فيما يتراجع حزب (أمل جديد) بقيادة جدعون ساعر إلى 17 مقعدًا مع بقائه كقوة ثانية.



ويتحول حزب (هناك مستقبل) بزعامة يائير لابيد إلى قوة ثالثة بـ 14 مقعدًا، يليه حزب اليمين الجديد بقيادة نفتالي بينت بـ 11 مقعدًا متراجعًا كقوة رابعة، بعد أن كان ثالثة وثانية قبل انفصال ساعر عن (ليكود)، وانفصال بتسلئيل سموتيرتش عن بينت.



ولا تزال القائمة العربية المشتركة تحافظ على نتائجها في الاستطلاعات، مع تراجع إلى 10 مقاعد، بعد أن حصدت 14 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة، ويصل حزب (شاس) إلى 8 مقاعد، و(إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان إلى 7، و(يهدوت هتوراة) ينخفض إلى 6، و(ميرتس) إلى 5، والإسرائيليون إلى 4، ومثلها إلى حزب (أزرق- أبيض) بزعامة بيني غانتس، والحزب الصهيوني بقيادة سموتيرتيش.



وستواجه أحزاب العمل، وغيشر، وتيلام، والبيت اليهودي، والاقتصادي، أزمة سياسية، بعدم تجاوزهم لنسبة الحسم.



وحسب نتائج الاستطلاع، فإن اليمين الإسرائيلي بزعامة نتنياهو لن يستطيع تشكيل ائتلاف من 61 مقعدًا، وستبقى الأزمة السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة كما هي.