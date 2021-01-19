دولي

"كورونا عالميًا": 2 مليون و50 ألف وفاة و96 مليوناً و10 آلاف إصابة

"كورونا عالميًا": 2 مليون و50 ألف وفاة و96 مليوناً و10 آلاف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 50 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين 96 مليوناً وأكثر من 10 آلاف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 68 مليوناً و655 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وشبه استقرار في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سُجل 474 ألفاً و92 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9,167 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي سجلت (1,422 وفاة)، وألمانيا (665 وفاة)، وبريطانيا (599 وفاة)، وروسيا (471 وفاة)، المكسيك (463 وفاة)، حيث عادت ألمانيا من جديد لتنضم إلى القائمة على حساب المكسيك التي تراجعت إلى نهاية الخماسية، مما أخرج البرازيل منها، ودفعها باتجاه المستوى السادس عالمياً بـ (463 حالة وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (142,022 إصابة)، وبريطانيا (37,535 إصابة)، واسبانيا (33,800 إصابة)، والبرازيل (24,139 إصابة)، وروسيا (22,857 إصابة)، حيث عادت اسبانيا من جديد إلى القائمة على حساب المكسيك التي خرجت منها، وحلت في المستوى السابع بـ (11,170 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (408,620 وفاة)، والبرازيل (210,328 وفاة)، والهند (152,593 وفاة)، والمكسيك (141,248 وفاة)، وبريطانيا (89,860 وفاة).

كما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (24,262,376 إصابة)، والهند (10,582,647 إصابة)، والبرازيل (8,512,238 إصابة)، وروسيا (3,591,066 إصابة)، وبريطانيا (3,433,494 إصابة).

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