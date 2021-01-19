الاحتلال يعتقل شقيقين من كفر راعي جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرين محررين من بلدة كفر راعي جنوب جنين.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشقيقين بلال وبسام نبيل سعيد ذياب، وهما أسيران محرران، عقب دهم منزل ذويهما وتفتيشه.



يشار إلى أن شقيقهم عزام معتقل منذ العام 2001، ومحكوم مدى الحياة.