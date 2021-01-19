البرغوثي يدعو لتخفيض سن الترشح للمجلسين التشريعي والوطني إلى 21 عامًا

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رام الله - دنيا الوطن

دعا مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى تعديل القوانين؛ لتخفيض سن الترشح للمجلسين التشريعي والوطني إلى 21 عاماً.



وقال البرغوثي، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن غالبية المجتمع الفلسطيني في سن الشباب، وغالبية الناخبين في سن الشباب ولذلك يجب بذل كل جهد ممكن لتشجيعهم ليس فقط على المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية، بل وفتح الآفاق أمامهم لتولي مسؤوليات قيادية حقيقية.



وأكد على أهمية الإسراع في عقد جلسة الحوار الوطني، لمعالجة كل مظاهر الانقسام، والتوافق على ما يضمن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، وحتى لا تعرقل مشاكل الانقسام العملية الديمقراطية برمتها.