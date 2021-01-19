البنتاغون: لا مؤشرات على وجود تهديد داخلي قبل تنصيب بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

أكد البنتاغون، أن مكتب التحقيقات الفدرالي، يساعد الجيش في إجراء تدقيق في أكثر من 25 ألف جندي من الحرس الوطني، يتم نشرهم لحماية مبنى الكابيتول، خلال تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.



وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميلر، وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن): إن التدقيق "أمر طبيعي للدعم العسكري المشارك في الأحداث الأمنية الكبرى.. وفي حين لا توجد لدينا معلومات مخابراتية، تشير إلى وجود تهديد داخلي، فإننا لن نألو جهداً في تأمين العاصمة".



وكانت صحيفة (واشنطن بوست)، قد ذكرت أن مكتب التحقيقات الفدرالي، حذر في تقرير مخابراتي، وكالات إنفاذ القانون من أن المتطرفين اليمينيين، فكروا في التظاهر بأنهم أعضاء بالحرس الوطني في واشنطن.



وأضافت الصحيفة، أن التقرير لم يأت على ذكر أي مؤامرات محددة لمهاجمة وقائع التنصيب، المقررة غداً الأربعاء.