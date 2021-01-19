ترامب يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملك البحرين حمد بن عيسى

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رام الله - دنيا الوطن

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، ملك البحرين حمد بن عيسى، وسام الاستحقاق.



وقالت صحيفة (الوطن) البحرينية: إن منح وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى لملك البلاد جاء "تقديرًا لدوره في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي".



وأعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، أن ترامب منح العاهل المغربي محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى وذلك لقراره تطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وقال البيت الأبيض، في بيان له آنذاك: إن "قرار العاهل المغربي استئناف العلاقات مع إسرائيل أعاد تشكيل المشهد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل إيجابي البيت الأبيض".