قتلى وجرحى بقصف أميركي للحشد الشعبي في العراق

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام عربية، بسماع دوي انفجارات متكررة فجر اليوم الثلاثاء، في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، والتي تقع ضمن قاطع القوات المسلحة العراقية.



وقالت قناة (الميادين) نقلاً عن مصادرها: إن الانفجارات في جرف الصخر، ناجمة عن قصف جوي، مضيفة أنه رصد تحليق طائرات حربية أمريكية فوق منطقة القائم عند الحدود العراقية السورية.



بدورها، نقلت قناة (العالم) الإيرانية عن مصدر أمني عراقي، أن الطائرات بدون طيار، نفذت الهجوم على نقاط الجيش العراقي والحشد الشعبي في شمال بابل.



وحسب القناة، فإن الأنباء الأولية، تحدثت عن مقتل 9 عناصر من الجيش العراقي وعشرات الجرحى.