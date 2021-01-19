وزيرة فرنسية: لا أتحمل رؤية فتاة صغيرة محجبة

رام الله - دنيا الوطنتحدثت وزيرة الدولة لشؤون المواطنين في فرنسا مارلين شيابا عن قضية إضافة مواد إلى مشروع ما يسمى (قانون مكافحة التطرف الإسلامي).ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم) فقد اقترحت الوزيرة الفرنسية إضافة مواد إلى مشروع القانون تحظر على الفتيات دون سن 18 عاما ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.وقالت شيابا: "أجد أنه من غير المحتمل أن أرى طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ترتدي الحجاب".وأضافت: "كما أنني لا أحتمل أن أقابل فتاة تبلغ من العمر عامين ترتدي الحجاب وهي في عربة الأطفال".يذكر أن الحكومة الفرنسية أقرت في وقت سابق مشروع قانون يحمل اسم مكافحة "التطرف الإسلامي"، الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عنه إثر حادثة اغتيال الأستاذ صاموئيل باتي.ويشمل مشروع القانون الذي وصف في الكثير من الأوساط بالمثير للجدل، تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.