قطر: حان الوقت كي تبدأ دول الخليج العربية المحادثات مع إيران

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: إنه حان الوقت، كي تبدأ دول الخليج العربية المحادثات مع إيران.



ووفق ما نقلت وكالة (بلومبيرغ) فقد أشار آل ثاني، إلى احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مبينًا أن بلاده تأمل في حدوث ذلك، وما زالت الدوحة، تعتقد أن هذا يجب أن يحدث.



وتابع: "هذه أيضاً رغبة تشاركها دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وقطر بدورها ستسهل المفاوضات، إذا طلبت منها الأطراف المعنية ذلك.