منخفض جوي آخر يضرب فلسطين اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

تتأثر البلاد اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي آخر، مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة اعتبارًا من ساعات الظهيرة.



ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة وعاصفًا، وتسقط الأمطار فوق المناطق الشمالية وتمتد خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف وتساقط زخات من البرد أحيانًا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر مائجًا.