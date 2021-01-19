الحكومة الفلسطينية تتسلم اليوم أول دفعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك V)





رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء الإثنين، إن الحكومة الفلسطينية سوف تتسلم أول دفعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك V)، اليوم الثلاثاء.وأضافت القناة، أن الدفعة تتكون من خمسة آلاف جرعة، تم التنسيق لها عبر حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، في الحكومة الفلسطينية، وحصلت على التصاريح اللازمة من "إسرائيل".وكانت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أعلنت منذ عدة أيام، تسجيل اللقاح الروسي، ضد فيروس (كورونا)، في إطار ترخيص الطوارئ، وتعتبر فلسطين، أول دولة في الشرق الأوسط، تجيز استخدام اللقاح الروسي.وأضافت الكيلة، في تصريح صحفي، أن وزارة الصحة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح منها الشركة الروسية، وستبدأ عملية إعطاء اللقاحات، حال وصولها، بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تطعيم نحو 70% من المواطنين.