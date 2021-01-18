شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تخطر بهدم ثمانية منازل و"بركس" بقرية دوما جنوب نابلس

قوات الاحتلال تخطر بهدم ثمانية منازل و"بركس" بقرية دوما جنوب نابلس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم ثمانية منازل و"بركس"، في قرية دوما جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال سلمت إخطارت تقضي بهدم منازل و"بركس" في القرية، لكل من: محمد نضال دوابشة (هدم منزل قيد الإنشاء في منطقة الخرج) وأمين رشيد دوابشة (هدم منزل جاهز في منطقة الخرج)، ومحمد يوسف دوابشة (هدم منزل جاهز في منطقة خلة الدرعا)، وأبو جبريل (هدم منزل مأهول في منطقة الصلي)، وأبو النمر رضوان الصيداوي (هدم منزل في منطقة الشجرة)، وموسى شحدة (هدم منزل قيد الإنشاء في منطقة الشجرة)، وصدقي عبد الله دوابشة (هدم منزل مأهول في منطقة الشجرة)، ومنصور خليل دوابشة (هدم منزل غير مأهول في منطقة مراح الفول)، ومحمد فتحي دوابشة (هدم بركس في منطقة الخرج).

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