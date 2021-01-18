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الرئيس التونسي يعلق على الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد

الرئيس التونسي يعلق على الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، الأطراف السياسية من المتاجرة بفقر وبؤس شباب المتظاهرين.

وخلال جولة له بمنطقة المنيهلة، مقر سكنه الأصلي، قال الرئيس التونسي، خلال كلمة ألقاها أمام حشد من الشباب، إن الأطراف التي تقف وراء الاحتجاجات التخريبية لا تتحرك إلا في الظلام، وأنها " تهدف إلى  ليس تحقيق مطالب الشعب وإنما بث الفوضى في المجتمع"، وفق ما نقلت (العين الإخبارية). 

وأكد قيس سعيد أن إدارة الشأن العام لا تقوم على المناورات- في إشارة إلى تحالفات الإخوان، داخل البرلمان وبناء تحالفات تضر مصالح تونس .

وقال: إن الحياة السياسية يجب أن تقوم على المبادئ والأخلاق الثابتة وليس على المساومة والابتزاز ، ملوحًا بأن ذلك هو الأسلوب الذي تعتمده حركة النهضة في المشهد التونسي.

وأضاف: أن "للشباب المحتج الحق في التشغيل والحرية والكرامة بعيدا عن الفوضى والتخريب"، ودعا الشباب التونسي إلى عدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة واتباع منهج السلمية.

واندلعت احتاجاجات في تونس لليوم الرابع على التوالي حيث شهدت عشر محافظات تحركات ميدانية ليلية، أفرزت عن عديد الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة وتخريب مراكز الأمن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الداخلية التونسي، خالد حيوني، توقيف 630 شخصا تورطوا في عمليات التخريب والاعتداء على المقرات الليلية التي جدت خلال الأربعة الأيام الماضية.

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