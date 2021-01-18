شاهد: نشر نحو 2750 جندياً من القوات المسلحة النظامية لدعم حفل تنصيب بايدن



















رام الله - دنيا الوطنصرح البنتاغون، اليوم الاثنين، بنشر نحو 2750 جندياً من القوات المسلحة النظامية؛ لدعم حفل التنصيب الرئاسي، يوم الأربعاء.وستسمح وزارة الدفاع، لمئات العسكريين في الخدمة، بالانتشار لدعم إجراءات تأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب.وفي السياق، اجتمع فريق الرئيس المنتخب، جو بايدن، مع مسؤولين أمنيين؛ لمناقشة الوضع في العاصمة، وأرجاء البلاد، تزامناً مع التنصيب.وأطلع مسؤولون أمنيون فريق بايدن الانتقالي على الوضع الأمني، ووتيرة التنسيق بين الوكالات الفيدرالية والمحلية، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).ومن المقرر، أن يتسلم بايدن منصبه رسمياً، كرئيس جديد للولايات المتحدة، في الـ 20 من الشهر الجاري، في حين أعلن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عدم مشاركته في حفل التنصيب.