زملط: نثمن موقف بريطانيا الواضح بعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي ووجوب وقفه





وحث الوزير البريطاني، إسرائيل على عدم المضي في بنائها، مشيراً إلى أن "المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وتهدد بتقويض إمكانية حل الدولتين".

رام الله - دنيا الوطنثمن سفير فلسطين في بريطانيا، حسام زملط، موقف بريطانيا الواضح، بعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي، ووجوب وقفه.وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "إسرائيل لا تلتفت للبيانات، فقط الأفعال وتطبيق القانون الدولي من خلال منع بضائع المستوطنات، والشركات البريطانية العاملة بها، كفيلة بتغير حسابات دولة الاحتلال".وكانت بريطانيا عبرت على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، عن قلقها تجاه قرار إسرائيل الموافقة على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.