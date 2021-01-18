جنين: حالتا وفاة و22 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وبذلك، يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة إلى 154 منذ بدء الجائحة، وفق تصريح للمحافظة، تشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).



كما تم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مقابل 47 حالة شفاء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، لينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 332 حالة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا).