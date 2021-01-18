شؤون فلسطينية

جنين: حالتا وفاة و22 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالتا وفاة و22 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا).

وبذلك، يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة إلى 154 منذ بدء الجائحة، وفق تصريح للمحافظة، تشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).

كما تم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مقابل 47 حالة شفاء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، لينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 332 حالة.

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