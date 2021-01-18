دولي

وزير الخارجية الإيراني: قوة ردعنا تعمل جيداً ضد إدارة ترامب

وزير الخارجية الإيراني: قوة ردعنا تعمل جيداً ضد إدارة ترامب
الحرس الثوري الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن قوة الردع لدى بلاده تعمل بشكل جيد ضد إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.​​​​​​​

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ظريف للصحفيين، الإثنين، بعد حضوره اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان.

وأفاد ظريف أن وزارة خارجية بلاده اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن اغتيال قاسم سليماني ومحسن فخري زاده على المستوى الدولي وفي اللقاءات الثنائية، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وأوضح أن بلاده لا تسعى وراء التوتر والحرب، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب لن يكون لها تأثير على إيران.

وتابع: "من كان ينوي مهاجمة إيران، فليأخذ بعين الاعتبار التدخلات السابقة"، لافتا إلى أن قوة الردع الإيرانية تعمل بشكل جيد ضد حكومة ترامب التي لم يتبق إلا يوم أو يومين لينتهي عهدها.​​​​​​​

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