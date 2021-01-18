انفجار عبوتين ناسفتين في رتل للتحالف الدولي في العراق

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

انفجرت عبوتان ناسفتان، اليوم الاثنين، في رتل شاحنات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جنوبي العراق، ما تسبب باحتراق إحدى شاحنات الرتل، دون خسائر بشرية، وفق مصدر أمني.



ونقلت وكالة (أناضول) عن مصدر، وهو ضابط في شرطة ذي قار (جنوب) برتبة نقيب: إن "عبوة ناسفة انفجرت في رتل شاحنات محملة بمعدات دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق ذي قار السريع".



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "عبوة ناسفة ثانية انفجرت في الرتل ذاته على مسافة قريبة من التفجير الأول".



وأشار إلى عدم وقوع إصابات بشرية جراء الانفجارين، إلا أن إحدى شاحنات الرتل احترقت بسبب الانفجار الثاني.



وقال المصدر إن قوات الأمن حاصرت موقع الانفجارين وفتحت تحقيقاً في ملابسات الحادثين للوصول إلى الجناة.



ويعد الهجوم، الحادي عشر من نوعه في غضون شهر؛ حيث وقعت هجمات مماثلة على أرتال التحالف الدولي، وسط وجنوبي البلاد.



ولم يصدر أي تعقيب من التحالف حول الهجمات.