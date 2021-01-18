قوات الاحتلال تُحطم نصباً تذكارياً لشهيد في بيت حنينا بالقدس

أثناء تحطيم النصب التذكاري

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رام الله - دنيا الوطن

حطمت طواقم تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، النصب التذكاري، للشهيد مجدي المسلماني، في حي وادي الدم من بلدة بيت حنينا بالقدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم الاحتلال، داهمت المكان، وحطمت وأزالت النصب، الذي تم تشييده منذ سنوات طويلة، إحياء وتخليدا لذكرى الشهيد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واستشهد المسلماني مع اندلاع الانتفاضة الثانية، في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000، في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة، بعد أن أصيب برصاصة من مسافة صفر.



وفي السياق، استنكرت اللجنة التنظيمية في منطقتي بيت حنينا وشعفاط، استهداف النصب التذكاري، وبطش الاحتلال واعتداءاته على المقدسيين وممتلكاتهم.