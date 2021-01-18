شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تُعلن حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الاثنين

"الصحة" بغزة تُعلن حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الاثنين
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الاثنين.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بذلك يكون العدد الكلي للإصابات 313 إصابة، وذلك بعد فحص 1430 عينة بنسبة إصابة 21.8%.

وكانت الصحة بغزة، أعلن إصابة 237 شخصاً بفيروس (كورونا) أمس الأحد.

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