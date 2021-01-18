رئيس البرلمان العربي يستقبل السفير أحمد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية





رام الله - دنيا الوطناستقبل عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اليوم الإثنين، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية بجامعة الدول العربية.وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره الكبير للجهود المُقدرة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقطاعاتها المختلفة وخاصة قطاع الرقابة المالية والإدارية، تحت قيادة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.وعبر السفير أحمد خطابي عن تهانيه الحارة لعادل بن عبد الرحمن العسومي لانتخابه رئيساً للبرلمان العربي، معرباً عن تقديره العالي للجهود المقدَّرة التي يقوم بها للارتقاء بالبرلمان العربي وتفعيل دوره على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، خدمةً لمصالح الشعوب العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.