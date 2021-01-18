شؤون فلسطينية

النائب مبارك يدعو الشباب الى أخذ دورهم ترشحاً وانتخاباً

النائب مبارك يدعو الشباب الى أخذ دورهم ترشحاً وانتخاباً
رام الله - دنيا الوطن
دعا النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك الشباب الى أخذ دورهم في المرحلة القادمة ترشحاً وانتخاباً.

ونبه مبارك على أن جمود الوضع الحزبي واغلاق كثير من المؤسسات حرم الشباب الخبرة السياسية طوال السنوات الماضية،مشيراً إلى ضرورة تسجيل المواطنين كافة لبياناتهم على الموقع الإلكتروني الخاص حتى لا يفقدوا حقهم.

وأكد على ضرورة تحصين الانتخابات بالتوافق وضمان التوالي للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وشدد مبارك على ضرورة وجود ضمانات كي لا تتكرر الانتهاكات التي جرت بحق المجلس التشريعي بعد انتخابات
2006.

وطالب بتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات لكي تتم العملية بشكل سليم من خلال رد الحقوق الى أهلها وخاصة الأسرى وأهالي الشهداء والموظفين المفصولين ورواتب النواب التي قطعت بدون أي سند قانوني.

وأضاف" يجب رفع القيود على الأفراد والمؤسسات ووقف الملاحقات الأمنية".

وحذر النائب في التشريعي من خطورة عدم وجود جدية وصدق في النوايا ومحاولة تسجيل نقاط في ظل الظرف العالمي، داعياً الى دقة الصياغة في الحوارات والاتفاق على التفاصيل.

وينتظر أن تجري الانتخابات التشريعية بموجب المرسوم الرئاسي بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وسيتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تحطم نصباً تذكارياً لشهيد في بيت حنينا بالقدس

قوات الاحتلال تحطم نصباً تذكارياً لشهيد في بيت حنينا بالقدس

&#34;الصحة&#34; بغزة تُعلن حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الاثنين

"الصحة" بغزة تُعلن حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الاثنين

لجنة المتضررين في قضية &#34;الروبي والكردي&#34; تطالب بتفعيلها ورد الأموال لأصحابها

لجنة المتضررين في قضية "الروبي والكردي" تطالب بتفعيلها ورد الأموال لأصحابها

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

(شاباك) يزعم إحباط 430 عملية في الضفة والقدس

(شاباك) يزعم إحباط 430 عملية في الضفة والقدس

أول فلسطيني يُعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة

أول فلسطيني يُعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة

قيادي بـ حماس&#34;: مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية عدوان خطير

قيادي بـ حماس": مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية عدوان خطير

لجنة الانتخابات: 33 ألف مواطن سجلوا الكترونياً و60 ألف زيارة يومية

لجنة الانتخابات: 33 ألف مواطن سجلوا الكترونياً و60 ألف زيارة يومية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

لجنة المتضررين في قضية &#34;الروبي والكردي&#34; تطالب بتفعيلها ورد الأموال لأصحابها

لجنة المتضررين في قضية "الروبي والكردي" تطالب بتفعيلها ورد الأموال لأصحابها

النائب مبارك يدعو الشباب الى أخذ دورهم ترشحاً وانتخاباً

النائب مبارك يدعو الشباب الى أخذ دورهم ترشحاً وانتخاباً

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

(شاباك) يزعم إحباط 430 عملية في الضفة والقدس

(شاباك) يزعم إحباط 430 عملية في الضفة والقدس

قيادي بـ حماس&#34;: مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية عدوان خطير

قيادي بـ حماس": مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية عدوان خطير

فتح تستنفر أطرها وقواعدها لضمان التسجيل في السجل الانتخابي

فتح تستنفر أطرها وقواعدها لضمان التسجيل في السجل الانتخابي

قوات الاحتلال تطلق النار صوب مركبة شمال شرق جنين

قوات الاحتلال تطلق النار صوب مركبة شمال شرق جنين

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في سلفيت

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في سلفيت

منوعات

عائلة &#34;عبد الحليم حافظ&#34; تفجر مفاجأة عما شاهدت بعد فتح قبره

عائلة "عبد الحليم حافظ" تفجر مفاجأة عما شاهدت بعد فتح قبره

دينا الشربيني:&#34; الزواج نهاية للعلاقة بين الرجل والمرأة&#34;

دينا الشربيني:" الزواج نهاية للعلاقة بين الرجل والمرأة"

شاهد: ملحم زين يتعرض لهجوم كبير بسبب هذه التغريدة

شاهد: ملحم زين يتعرض لهجوم كبير بسبب هذه التغريدة

رامز جلال يبدأ بتصوير برنامج مقالب جديد في هذه الدولة

رامز جلال يبدأ بتصوير برنامج مقالب جديد في هذه الدولة

وفاة صفوت الشريف.. تكشف ابتزازه الجنسي لسعاد حسني ومقتل عمر خورشيد

وفاة صفوت الشريف.. تكشف ابتزازه الجنسي لسعاد حسني ومقتل عمر خورشيد

شاهد: هنا الزاهد بملامح صادمة.. هل تعرضت للضرب ؟

شاهد: هنا الزاهد بملامح صادمة.. هل تعرضت للضرب ؟

شاهد: بطلة &#34;ذا فويس كيدز&#34; ميرنا حنا تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: بطلة "ذا فويس كيدز" ميرنا حنا تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري ويضعه بموقف صعب

شاهد: تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري ويضعه بموقف صعب

شاهد: هنا شيحة ترد على متابعة سخرت منها

شاهد: هنا شيحة ترد على متابعة سخرت منها

رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

عربي

رئيس البرلمان العربي يستقبل السفير أحمد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

رئيس البرلمان العربي يستقبل السفير أحمد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

منذ ثلاث سنوات .. أول رحلة قطرية تصل مطار القاهرة الدولي

منذ ثلاث سنوات .. أول رحلة قطرية تصل مطار القاهرة الدولي

السعودية تعتمد لقاحين جديدين مضادين لفيروس (كورونا)

السعودية تعتمد لقاحين جديدين مضادين لفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)