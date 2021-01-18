النائب مبارك يدعو الشباب الى أخذ دورهم ترشحاً وانتخاباً





رام الله - دنيا الوطندعا النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك الشباب الى أخذ دورهم في المرحلة القادمة ترشحاً وانتخاباً.ونبه مبارك على أن جمود الوضع الحزبي واغلاق كثير من المؤسسات حرم الشباب الخبرة السياسية طوال السنوات الماضية،مشيراً إلى ضرورة تسجيل المواطنين كافة لبياناتهم على الموقع الإلكتروني الخاص حتى لا يفقدوا حقهم.وأكد على ضرورة تحصين الانتخابات بالتوافق وضمان التوالي للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.وشدد مبارك على ضرورة وجود ضمانات كي لا تتكرر الانتهاكات التي جرت بحق المجلس التشريعي بعد انتخابات2006.وطالب بتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات لكي تتم العملية بشكل سليم من خلال رد الحقوق الى أهلها وخاصة الأسرى وأهالي الشهداء والموظفين المفصولين ورواتب النواب التي قطعت بدون أي سند قانوني.وأضاف" يجب رفع القيود على الأفراد والمؤسسات ووقف الملاحقات الأمنية".وحذر النائب في التشريعي من خطورة عدم وجود جدية وصدق في النوايا ومحاولة تسجيل نقاط في ظل الظرف العالمي، داعياً الى دقة الصياغة في الحوارات والاتفاق على التفاصيل.وينتظر أن تجري الانتخابات التشريعية بموجب المرسوم الرئاسي بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.وسيتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.