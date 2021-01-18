"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم





وبذلك يبقى عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم عند 113، كما لم تسجل أية إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 6275 اصابة، وفق تقرير لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأفاد فريق العمل المختص، بمغادرة دفعتين جديدتين من المواطنين، الطلبة ورجال الأعمال صباح اليوم في طريقهم الى كل من دبي والكويت.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه لم يتم تسجيل اية وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي.