السعودية تعتمد لقاحين جديدين مضادين لفيروس (كورونا)

وزير الصحة السعودي يتلقى لقاح كورونا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتمدت وزارة الصحة السعودية لقاحين آخرين للتطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع عدد اللقاحات المعتمدة في المملكة إلى ثلاثة، اثنان منها أمريكي.



وكشف مدير الصحة بالمنطقة الشرقية في المملكة الدكتور إبراهيم العريفي، أن اللقاحات المعتمدة تتمثل في لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ولقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، ولقاح شركة "موديرنا" الأمريكية.



وأوضح العريفي أن هناك تنافسا عالميا على اللقاحات، خاصة في ظل الطلب الكبير على لقاح "فايزر"، لكنه استدرك قائلا إن "الكميات التي ستصل السعودية جيدة للتطعيم"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأشار إلى زيادة عدد العاملين في مراكز توزيع اللقاحات، كاشفا أن الوزارة تخطط للوصول إلى 80% من المناعة المجتمعية.