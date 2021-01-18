(شاباك) يزعم إحباط 430 عملية في الضفة والقدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (القناة 7) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن جهاز (شاباك)، نشر تقريراً يلخص أنشطته خلال عام 2020.



ويزعم التقرير أنه في العام الماضي، أحبط جهاز (شاباك)، 430 عملية في الضفة والقدس، بالمقارنة مع إحباط 563 عملية في 2019، 581 في 2018، و418 في 2017.



وأضاف: أن من العمليات التي أحبطها (شاباك) في 2020، 283 عملية إطلاق نار، 70 عملية طعن، 10 عمليات دهس، 62 عملية تفجير، وخمس عمليات اختطاف.