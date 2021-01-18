أول فلسطيني يُعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن، الدكتور وليد خالد القدوة، الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، في تموز/ يوليو المقبل.



وقال القدوة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، إن برنامجه الانتخابي، سيقوم علي تخصيص 50% من موارد الدولة للصحة والتعليم، ورفع رواتب المعلمين بنسبه 100%.



كما أكد القدوة، عزمه تكليف امرأة بتشكل الحكومة الفلسطينية، حال نجاحه بالانتخابات، مضيفاً أنه سيكلف نساء في 40% من المناصب السيادية في فلسطين.



وأضاف: أنه "سيقوم بإنصاف جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية، الذين انتهكت كرامتهم، وتعرضوا لأقصى درجات القهر والذل والاضطهاد"، على حسب تعبيره.



وأشار إلى أنه يعتزم توفير ضمان اجتماعي، لجميع العمال العاطلين عن العمل، وخريجي الجامعات، بمبلغ ألف شيكل شهرياً، ومئة شيكل لكل فرد في العائلة الفلسطينية عمره أقل من 24 عاماً.



ولفت القدوة، إلى نيته تحويل المجتمع الفلسطيني إلى "مجتمع إنتاجي" يفكر بعقلية استثمارية، عبر إيقاف استيراد السلع والمنتجات، التي يمكن تصنيعها في فلسطين، وخاصة التي يحددها الخبراء الاقتصاديون، لإنعاش الاقتصاد.



كما، نوه إلى أن برنامجه، يشمل تقدم شقة لموظفي الدولة، بسعر التكلفة ولأقساط طويلة الأمد، خاصة من لا يملكون عقارات أو شقق.



والقدوة، هو ناشط مجتمعي وكاتب صحفي وباحث، وأحد كوادر التوجيه السياسي والوطني، وحاصل على درجة الدكتوراه في علم النفس.