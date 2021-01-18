الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، اليوم الاثنين، تسجيل ثماني حالات وفاة، و1030 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأضافت الوزارة، خلال الإيجاز اليومي حول الوباء، أن إجمالي الوفيات في المملكة بسبب الفيروس ارتفع إلى 4153، والإصابات إلى 315.544 إصابة، منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة يبلغ حاليّا 11,051 حالة.









رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الاثنين، تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).