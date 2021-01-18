عربي

العاهل الأردني والسيسي يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

العاهل الأردني والسيسي يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية
السيسي والعاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها العاهل الأردني مع الرئيس السيسي، في قصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمّان.

وأكد العاهل الأردني موقف الأردن الواضح والثابت حيال القضية الفلسطينية، والداعي إلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب بمخرجات قمة "العلا" التي عُقدت مؤخرا في المملكة العربية السعودية، وأسهمت في تعزيز التضامن ووحدة الصف العربي.

كما بحث العاهل الأردني مع الرئيس السيسي سبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأكدا عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.

أخبار ذات صلة

رئيس البرلمان العربي يستقبل السفير أحمد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

رئيس البرلمان العربي يستقبل السفير أحمد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

منذ ثلاث سنوات .. أول رحلة قطرية تصل مطار القاهرة الدولي

منذ ثلاث سنوات .. أول رحلة قطرية تصل مطار القاهرة الدولي

السعودية تعتمد لقاحين جديدين مضادين لفيروس (كورونا)

السعودية تعتمد لقاحين جديدين مضادين لفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الخارجية السورية تكشف حقيقة أنباء لقاء أمني مع وفد إسرائيلي في اللاذقية

الخارجية السورية تكشف حقيقة أنباء لقاء أمني مع وفد إسرائيلي في اللاذقية

صحيفة إسرائيلية: تصرفات السياح الإسرائيليين في الإمارات &#34;مخجلة&#34;

صحيفة إسرائيلية: تصرفات السياح الإسرائيليين في الإمارات "مخجلة"

الجيش المصري يرسل طائرة عسكرية محملة بالمساعدات إلى الأردن

الجيش المصري يرسل طائرة عسكرية محملة بالمساعدات إلى الأردن

بعد انقطاع نحو ثلاث سنوات.. اليوم أول رحلة طيران بين القاهرة والدوحة

بعد انقطاع نحو ثلاث سنوات.. اليوم أول رحلة طيران بين القاهرة والدوحة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

لجنة المتضررين في قضية &#34;الروبي والكردي&#34; تطالب بتفعيلها ورد الأموال لأصحابها

لجنة المتضررين في قضية "الروبي والكردي" تطالب بتفعيلها ورد الأموال لأصحابها

النائب مبارك يدعو الشباب الى أخذ دورهم ترشحاً وانتخاباً

النائب مبارك يدعو الشباب الى أخذ دورهم ترشحاً وانتخاباً

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

(شاباك) يزعم إحباط 430 عملية في الضفة والقدس

(شاباك) يزعم إحباط 430 عملية في الضفة والقدس

قيادي بـ حماس&#34;: مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية عدوان خطير

قيادي بـ حماس": مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية عدوان خطير

فتح تستنفر أطرها وقواعدها لضمان التسجيل في السجل الانتخابي

فتح تستنفر أطرها وقواعدها لضمان التسجيل في السجل الانتخابي

قوات الاحتلال تطلق النار صوب مركبة شمال شرق جنين

قوات الاحتلال تطلق النار صوب مركبة شمال شرق جنين

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في سلفيت

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في سلفيت

منوعات

عائلة &#34;عبد الحليم حافظ&#34; تفجر مفاجأة عما شاهدت بعد فتح قبره

عائلة "عبد الحليم حافظ" تفجر مفاجأة عما شاهدت بعد فتح قبره

دينا الشربيني:&#34; الزواج نهاية للعلاقة بين الرجل والمرأة&#34;

دينا الشربيني:" الزواج نهاية للعلاقة بين الرجل والمرأة"

شاهد: ملحم زين يتعرض لهجوم كبير بسبب هذه التغريدة

شاهد: ملحم زين يتعرض لهجوم كبير بسبب هذه التغريدة

رامز جلال يبدأ بتصوير برنامج مقالب جديد في هذه الدولة

رامز جلال يبدأ بتصوير برنامج مقالب جديد في هذه الدولة

وفاة صفوت الشريف.. تكشف ابتزازه الجنسي لسعاد حسني ومقتل عمر خورشيد

وفاة صفوت الشريف.. تكشف ابتزازه الجنسي لسعاد حسني ومقتل عمر خورشيد

شاهد: هنا الزاهد بملامح صادمة.. هل تعرضت للضرب ؟

شاهد: هنا الزاهد بملامح صادمة.. هل تعرضت للضرب ؟

شاهد: بطلة &#34;ذا فويس كيدز&#34; ميرنا حنا تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: بطلة "ذا فويس كيدز" ميرنا حنا تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري ويضعه بموقف صعب

شاهد: تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري ويضعه بموقف صعب

شاهد: هنا شيحة ترد على متابعة سخرت منها

شاهد: هنا شيحة ترد على متابعة سخرت منها

رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

رانيا يوسف تعلق على قرار محاكمتها

عربي

رئيس البرلمان العربي يستقبل السفير أحمد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

رئيس البرلمان العربي يستقبل السفير أحمد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

منذ ثلاث سنوات .. أول رحلة قطرية تصل مطار القاهرة الدولي

منذ ثلاث سنوات .. أول رحلة قطرية تصل مطار القاهرة الدولي

السعودية تعتمد لقاحين جديدين مضادين لفيروس (كورونا)

السعودية تعتمد لقاحين جديدين مضادين لفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)