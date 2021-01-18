العاهل الأردني والسيسي يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

السيسي والعاهل الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها العاهل الأردني مع الرئيس السيسي، في قصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمّان.



وأكد العاهل الأردني موقف الأردن الواضح والثابت حيال القضية الفلسطينية، والداعي إلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



ورحب بمخرجات قمة "العلا" التي عُقدت مؤخرا في المملكة العربية السعودية، وأسهمت في تعزيز التضامن ووحدة الصف العربي.



كما بحث العاهل الأردني مع الرئيس السيسي سبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأكدا عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.