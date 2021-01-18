قيادي بـ حماس": مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية عدوان خطير

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رام الله - دنيا الوطن

أدان القيادي في حركة حماس، د.محمد شهاب، اليوم الاثنين، مصادقة الاحتلال على مخططات بناء 792 وحدة استيطانية موزعة على عدة مستوطنات في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد جريمة حرب جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الاستيطانية.



وقال في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية بكتلة التغيير والإصلاح: إن مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة جريمة من جرائم الحرب الاستيطانية، في سياق مخطط الاحتلال الممنهج لفرض مشروع ضم الضفة لدولة الاحتلال.



وأضاف شهاب:" يجب وضع حد لهذه الانتهاكات التي ترتكبها حكومة الاحتلال والتوسع الاستيطاني الاجرامي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".



وأكد بأن استمرار بناء الاحتلال للمستوطنات خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية ، مستنكراً استمرار الانتهاكات المتصاعدة من الاحتلال والتي تندرج في إطار عمليات الضم والسرقة التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة.



وطالب شهاب المؤسسات الدولية والحقوقية والمحكمة الجنائية الدولية التصدي لجريمة الاستيطان وإجراء تحقيق لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والتي كان آخرها إقرار الاحتلال بناء 800 وحدة استيطانية.