لجنة الانتخابات: 33 ألف مواطن سجلوا الكترونياً و60 ألف زيارة يومية

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت لجنة الانتخابات المركزية، بأنّ موقع اللجنة الالكتروني، شهد إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين للتسجيل، وتحديث السجل الانتخابي حيث شهد 33 ألف عملية تسجيل جديدة.



وذكر فريد طعم الله، المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، بأن 33 ألف مواطن سجلوا الكترونياً، منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل.



ولفت إلى أن 60 ألف مواطن يقومون بزيارة الموقع يوميا، لفحص بياناتهم أو تعديلها، وهو مؤشر على اهتمامهم ورغبتهم في إتمام هذه العملية الديمقراطية.



وأوضح أن 2.2 مليون مواطن مسجلون في السجل الانتخابي منذ السنوات السابقة.