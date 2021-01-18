شؤون فلسطينية

فتح تستنفر أطرها وقواعدها لضمان التسجيل في السجل الانتخابي

فتح تستنفر أطرها وقواعدها لضمان التسجيل في السجل الانتخابي
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
عقدت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية - الهيئة القيادية العليا لحركة فتح اجتماعاً لها اليوم في مدينة غزة، بحضور عضوي الهيئة القيادية، جمال عبيد، وعبد الحق شحادة، وأمين سر المكتب الحركي المركزي للعمال ونائبه، ومجلس قيادة المفوضية ومفوضين العمال أعضاء لجان الأقاليم الثمانية، وأمناء سر المكاتب الحركية الفرعية للعمال في الأقاليم.

وبدأت الجلسة بتلاوة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار، فيما  ناقش الاجتماع الذي جاء بناءً على جلسة لقيادة الحركة برئاسة الأخ أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام الحركة في المحافظات الجنوبية.

وكان عنوان الاجتماع الأبرز هو المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات العامة في فلسطين، والتي حدد فيها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مواعيد الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتالي.

وقال جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا مفوض مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية: إن هذه المرحلة ستقوم على التحشيد بإتجاه الدفع للتسجيل في السجل الانتخابي الكترونياً، لضمان حق الجميع في ممارسة حقه في العملية الانتخابية.

وشدد على أن مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية تعتبر نفسها في حالة انعقاد دائم، وطوارئ كاملة، وتعبئة عامة، إدراكاً منا لطبيعة وخطورة المرحلة في مواجهة فرصة تاريخية لممارسة جماهير شعبنا لحقهم الدستوري في تقرير مصيرهم واختيار ممثليهم.

ولفت عبيد أنه في إطار توجيه حلس مفوض عام التعبئة والتنظيم، أنه سيتم استنفار كل الأطر المهنية العمالية بالانتقال إلى الميدان في إجراءات ستشمل المكاتب الحركية ودوائر المرأة العاملة وكتل فتح في مختلف النقابات وكل القواعد الفتحاوية لضمان تسجيل الجميع.

وأكد عبيد أن الحركة ستعمل بكل الطاقات الممكنة لضمان توفير المناخ الانتخابي الإيجابي لضمان ممارسة الدعاية الانتخابية وحرية العمل وصولاً لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتقبل نتائج صندوق الاقتراع.

وفي ختام الاجتماع، أكد عبيد على دعم القيادة والرئيس ابو مازن لانجاح لقاء الأمناء العامين في القاهرة، كما وجه التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الذي انتظر طوال (15 عاماً)، لتقول الجماهير كلمتها الحرة.

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