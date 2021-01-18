العالول يُصدر تعميماً بخصوص تفعيل الخيار الانتخابي والذهاب إلى الانتخابات









وفيما يلي نص التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



وقال العالول في التعميم: إنه لا بد من العمل الجاد من أجل تحديث السجل الانتخابي، وهذا متاح حتى الرابع من شباط/ فبراير المقبل، مطالباً بالاهتمام بالمخيمات بشأن التسجيل.

رام الله - دنيا الوطنأصدر نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، اليوم الاثنين، تعميماً بخصوص تفعيل الخيار الانتخابي، والذهاب إلى الانتخابات.