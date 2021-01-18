العالول يُصدر تعميماً بخصوص تفعيل الخيار الانتخابي والذهاب إلى الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
أصدر نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، اليوم الاثنين، تعميماً بخصوص تفعيل الخيار الانتخابي، والذهاب إلى الانتخابات.
أصدر نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، اليوم الاثنين، تعميماً بخصوص تفعيل الخيار الانتخابي، والذهاب إلى الانتخابات.
وقال العالول في التعميم: إنه لا بد من العمل الجاد من أجل تحديث السجل الانتخابي، وهذا متاح حتى الرابع من شباط/ فبراير المقبل، مطالباً بالاهتمام بالمخيمات بشأن التسجيل.
وفيما يلي نص التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
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