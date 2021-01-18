قوات الاحتلال تطلق النار صوب مركبة شمال شرق جنين
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار مساء اليوم الاثنين، صوب مركبة على مدخل قرية فقوعه شمال شرق مدينة جنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وذكر المواطن حسن أبو خميس، أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري على مدخل قرية فقوعه، أطلقت الأعيرة النارية على مركبته.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار مساء اليوم الاثنين، صوب مركبة على مدخل قرية فقوعه شمال شرق مدينة جنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وذكر المواطن حسن أبو خميس، أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري على مدخل قرية فقوعه، أطلقت الأعيرة النارية على مركبته.
وأدى ذلك إلى ثقب إحدى اطاراتها، حيث تم توقيفه واستجوابه والتدقيق في هويته، وتفتيش المركبات المارة والتدقيق في بطاقات ركابها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
التعليقات