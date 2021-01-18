الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في سلفيت



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط المستمر في كافة أنحاء المحافظة من قبل الشرطة وبهدف تنفيذ المذكرات القضائية والقضاء على كافة الظواهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين قامت الشرطة بضبط خمس مركبات ودراجات غير قانونية، وقبضت على 14 مطلوباً صادر بحقهم 117 مذكرة قضائية.



وأكدت أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في محافظة سلفيت.