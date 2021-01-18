شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للإبداع والتميز يوقع اتفاقيتي احتضان لمشروعين إبداعيين

المجلس الأعلى للإبداع والتميز يوقع اتفاقيتي احتضان لمشروعين إبداعيين
رام الله - دنيا الوطن
وقع المجلس الأعلى للإبداع والتميز اليوم الإثنين، اتفاقيتي احتضان لمشروعين إبداعيين.

ووقع رئيس المجلس م. عدنان سمارة، الاتفاقيتين مع أصحاب المشاريع في مقر المجلس، حيث كان المشروع الأول "عين الزراعة" وصاحبه صبري محمد عودة، وتتلخص فكرته بجهاز يكتشف الحشرات الضارة داخل المزارع، والنموذج الأولي يستهدف مزارع النخيل في فلسطين والتي تتعرض لسوسة النخيل، التي تلحق خسائر فادحة بالمحاصيل الزراعية.

وقال م. عدنان سمارة رئيس المجلس إن وزارة الزراعة ركن من أركان المجلس "وهم منذ البداية معنا ولهم ممثل دائماً في المجلس فكل التحية والاحترام لهم".

وشكر مدير دائرة الاحتضان في المجلس الأعلى للإبداع والتميز م. حازم مراعبة، وزارة الزراعة والطاقم الفني في مجال الوقاية والحجر الزراعي الذي كان شريكا في تقييم المشروع ووضع الملاحظات الفنية عليه التي أفادت صاحب الفكرة لتطوير مشروعه.

والمشروع الثاني الذي تم توقيع احتضانه أيضاً هو "Water Automatic Sterilizer جهاز تنقية مياه ذاتي" للفريق كفاح سعيد خندقجي وليث سميح شتيوي.

والمشروع هو جهاز تعقيم ذاتي للمياه، في المسابح والبيوت والمناطق النائية، حيث يستشعر وجود الملوثات من خلال حساسات معينة، ليقوم بعملية التعقيم ذاتياً، بالكلور والأشعة فوق البنفسجية لقتل الجراثيم ومسببات الأمراض.

وهنأ م. سمارة أصحاب المشاريع وتمنى لهم التوفيق.

وحضر توقيع الاتفاقيتين، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التقييم المركزي م. عارف الحسيني والرئيس التنفيذي للمجلس م. زياد طعمة، ومدير عام إدارة التطوير الفني د. محمد أبو عيد، ومدير دائرة الاحتضان م. حازم مراعبة، ومحمود عبادي من دائرة التمويل والاستثمار، وم. داليا الخطيب من الدائرة الفنية.

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