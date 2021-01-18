شاهد: القبض على شخصين بحوزتهما مواد يشتبه أنها مخدرة في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الاثنين، القبض على شخصين أحدهما من أصحاب السوابق في اتجار وتعاطي المواد المخدرة وضبطت بحوزتهما مواد يشتبه بأنها مادة القنب المهجن المخدر وحبوب أخرى يشتبه أنها مخدرة في قلقيلية.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناءً على معلومات وردت لفرع شرطة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة مفادها وجود كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص وهو من أصحاب السوابق في الإتجار وتعاطي المواد المخدرة في المحافظة وأنه متواجد في إحدى الأراضي الزراعية الخاصة به حيث تم استصدار مذكرة تفتيش للمكان من قبل النيابة العامة.وعلى الفور تحركت قوة من فرع شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من وحدة الشرطة الخاصة ووحدة الكلاب البوليسية في شرطة المحافظة والدورية المشتركة وبتفتيش المكان تم ضبط كمية من مادة القنب المهجن المخدر بلغ وزنها (177) غم و(269) حبة لون أزرق وزهري يشتبه أنها من حبوب الأكستازي المخدره وتم القبض على هذا الشخص وعلى إبنه والذي كان يستخدمه في تجارة المخدرات وبيعها وتسليمها للتجار ولمتعاطيها.وأكدت الشرطة بأنها تحفظت على المقبوض عليهما لحين إحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهما أصولاً .