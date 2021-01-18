شؤون فلسطينية

الشرطة تداهم أوكاراً لمتعاطي ومروجي المخدرات في ضواحي القدس

الشرطة تداهم أوكاراً لمتعاطي ومروجي المخدرات في ضواحي القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت الشرطة مساء أمس حملة على متعاطي ومروجي المواد المخدرة وقبضت على سبعة أشخاص يشتبه بهم بتعاطي وترويج المواد المخدرة في بلدة الرام شمال القدس. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وخلال المتابعة المستمرة لفرع مكافحة المخدرات بشرطة الضواحي لمتعاطي وتجار ومروجي المواد المخدرة وردت معلومات للفرع عن أشخاص يشتبه بهم بتعاطي المواد المخدرة.

وعلى الفورتحركة قوة من الفرع تساندها قوة من مركز شرطة الرام إلى أماكن تواجدهم وتم القبض على سبعة أشخاص وكان منهم من له قضايا سابقة بتجارة المواد المخدرة وصادر بحقه مذكرات قضائية كما وتم ضبط مواد يشتبه أنها مخدرة من نوع الحشيش والقنب الهندي المهجن والمصنع وحبوب الأكستازي وأدوات للتعاطي بحوزتهم وبلغ وزن المادة المضبوطة منها 75 غرام.

وأضافت الشرطة بأنه تم التحفظ عليهم لحين إحالتهم للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

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