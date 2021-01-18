القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على عشرة مطلوبين للعدالة، صادر بحقهم 133 مذكرة قضائية وضبطت ثلاث مركبات غير قانونية في المحافظة.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.