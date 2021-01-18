بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص فار من وجه العدالة منذ سبع سنوات
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني ظهر اليوم على شخص فار من وجه العدالة وهو مطلوب منذ سبع سنوات على عدة قضايا، وضبطت بحوزته مسدس معدني مصنع في بيت لحم.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن مركز شرطة العبيدية في شرطة المحافظة وبإسناد من قوات الأمن الوطني تمكنوا ظهر اليوم من القبض على شخص من سكان محافظة الخليل وهو فار من وجه العداله منذ سبع سنوات ومطلوب على عدة قضايا منها القتل العمد وهتك العرض وحيازة مواد مخدره وغيرها من القضايا.
وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته إلى جهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.
قبضت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني ظهر اليوم على شخص فار من وجه العدالة وهو مطلوب منذ سبع سنوات على عدة قضايا، وضبطت بحوزته مسدس معدني مصنع في بيت لحم.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن مركز شرطة العبيدية في شرطة المحافظة وبإسناد من قوات الأمن الوطني تمكنوا ظهر اليوم من القبض على شخص من سكان محافظة الخليل وهو فار من وجه العداله منذ سبع سنوات ومطلوب على عدة قضايا منها القتل العمد وهتك العرض وحيازة مواد مخدره وغيرها من القضايا.
وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته إلى جهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.
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