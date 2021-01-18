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الخارجية السورية تكشف حقيقة أنباء لقاء أمني مع وفد إسرائيلي في اللاذقية

الخارجية السورية تكشف حقيقة أنباء لقاء أمني مع وفد إسرائيلي في اللاذقية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفى مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية،  بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن عقد لقاء سوري إسرائيلي في مدينة اللاذقية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله: مصدر "تنفي الجمهورية العربية السورية بشكل قاطع الأنباء الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول حصول لقاءات سورية إسرائيلية في أي مكان".

وكان مركز جسور للدراسات، الذي يتخذ من تركيا مقراً له، قال إن قاعدة "حميميم" الروسية في اللاذقية، استضافت الشهر الماضي اجتماعاً إسرائيلياً – سورياً أمنياً. 

وجاء في تقرير صادر عن المركز، بأنه حضر عن الجانب الإسرائيلي، رئيس هيئة الأركان سابقا الجنرال احتياط غادي ايزنكوت، والمسؤول السابق في جهاز (موساد)، آري بن مناشيه، فيما ضم الوفد السوري مدير مكتب الامن الوطني، اللواء علي المملوك، والمستشار الأمني في القصر الجمهوري، بسام حسن، كما شارك قائد القوات الروسية في سوريا الكسندر تشايكوف.

وبحسب التقرير طالبت إسرائيل بإخراج إيران و"ميليشياتها" من الأراضي السورية بشكل كامل، وإعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وتشكيل حكومة جديدة في دمشق تضم المعارضة.

أما الوفد السوري فطالب بتسهيل العودة الى الجامعة العربية والحصول على مساعدات مالية لسداد الديون الإيرانية ووقف العقوبات الغربية، وذلك لإتاحة المجال أمام إخراج ايران من سوريا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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