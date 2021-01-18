شؤون فلسطينية

فصائل منظمة التحرير تجتمع الأربعاء للبحث في خطوات إجراء الانتخابات

فصائل منظمة التحرير تجتمع الأربعاء للبحث في خطوات إجراء الانتخابات
خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
تعقد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء المقبل، اجتماعاً، من أجل البحث في الخطوات بشأن إجراء الانتخابات.

يأتي ذلك وفق ما أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الرفيق صالح رأفت.

وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاجتماع سيناقش عدداً من الخيارات من أجل مشاركة الفصائل الفلسطينية في الانتخابات المقبلة في أيار/مايو 2021، كما بين أن أحد الخيارات المطروحة قائمة موحدة لفصائل منظمة التحرير الفلسطيني لخوض الانتخابات التشريعية مع العلم أن الانتخابات ستكون وفق النظام النسبي الكامل.

ونوه إلى أنه سيتم التباحث في الخطوات التي ستتلو الانتخابات وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية من كافة القوى التي ستفوز في الانتخابات التشريعية من أجل إنهاء الانقسام البغيض وإعادة اللحمة الوطنية على أرضية تضمن المشاركة لجميع أجزاء الطيف الفلسطيني.

وقال رأفت: "سيتناول الاجتماع آليات العمل من كل فصائل منظمة التحرير من أجل ضمان المشاركة الواسعة لأبناء شعبنا في الانتخابات في سائر محافظات الوطن وبالأخص في القدس الشرقية المحتلة بالتصويت وبالترشح كما جرى في السابق".

أكد على أن الانتخابات هي مخرج حقيقي لإنهاء الانقسام، وأن الفصائل تنتظر رد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين آملا أن يشاركوا في انتخابات 2021 كما شاركوا في السابق، وكذلك شدد على أن البحث مازال جاريا مع حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وفي نهاية تصريحه أوضح رأفت، إلى أنه لم يحدد بعد موعد لقاء الأمناء العامين في القاهرة وأن مصر لم توجه دعوة لعقد الاجتماع، وأن الاجتماع سيعقد سواء في القاهرة أو كما عقد أواخر العام الماضي 2020.

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