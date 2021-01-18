دولي

الولايات المتحدة.. اندلاع حريق قرب مبنى الكونغرس والشرطة تؤكد: لا خطر أمنياً

الولايات المتحدة.. اندلاع حريق قرب مبنى الكونغرس والشرطة تؤكد: لا خطر أمنياً
خلال اقتحام مبنى الكونغرس - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه لا خطر أمنياً جراء الحريق الذي اندلع قرب مبنى الكابيتول.

يأتي ذلك بعدما أغلقت الشرطة  مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، بسبب تهديد أمني خارجي.

ووفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، فإن شرطة الكونغرس نبهت العاملين إلى ضرورة الحذر، مضيفة بأن الشرطة أخلت الجانب الغربي من مبنى الكونغرس، بسبب تهديد أمني خارجي.

كما أفادت وكالة أنباء (رويترز)، بإغلاق العاصمة الأمريكية، واشنطن، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، بسبب تهديد أمني خارجي.

وقال مسؤولون: إن إغلاق الكونغرس وإجلاء المشاركين في التدريبات على مراسم التنصيب كان بسبب حريق على بعد عدة مبان ولا يُعتقد أنه يمثل تهديدا.

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