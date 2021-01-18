بلدية غزة: شكلنا لجنة لإعادة تقييم مرحلة تطوير الواجهة البحرية

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة م. حسين عودة، البلدية شكلت لجنة لإعادة تقييم مرحلة تطوير الواجهة البحرية من حيث فعالية وكفاءة التصاميم الموجودة ووجود الأكشاك، ومن حيث مدى الضرر الذي وقع على بعض أصحاب الأكشاك،



وتوقع في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأن تصدر اللجنة قراراتها في نهاية الموسم الحالي في شهر آيار/مايو القادم.



وقال مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة: إن أغلب أصحاب الأكشاك لم يدفعوا القيمة الإيجارية الكاملة، ودفعوا الدفعة الأولى ولم يتم دفع أي دفعات أخرى، مشيراً إلى أن "البلدية ستقيم قيمة الدفعة المنطقية وآلية التعويض المناسبة سواء من حيث المدة الزمنية أو المبالغ المالية".



وتابع: بأن هناك مخططاً جديداً ومتكاملاً أكثر للواجهة البحرية وهو مطروح للجنة التنظيم المركزية لإعادة هيكلة الواجهة البحرية، والمخطط الجديد يلائم حاجات الناس ويتغلب على الانتقادات التي واجهة المخطط السابق.