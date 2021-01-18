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الخليل: بلدية دورا تشكل غرفة طوارئ لمواجهة المنخفضات الجوية القادمة

الخليل: بلدية دورا تشكل غرفة طوارئ لمواجهة المنخفضات الجوية القادمة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت بلدية دورا اليوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً بحضور المؤسسات الأمنية والصحية والخدماتية في المدينة، لدراسة آخر التطورات والاطلاع على الاستعدادات لمواجهة موسم الشتاء 2021 بالإضافة إلى المنخفض الجوي الحالي، والذي من المتوقع
وفقاً للأرصاد الجوية أن تتساقط خلاله الأمطار والثلوج.

وأوضح رئيس بلدية دورا، اللواء أحمد سلهوب أن البلدية تعمل بالشراكة مع كافة القطاعات الصحية والأمنية والخدماتية والإعلامية، لتوحيد الجهود والإمكانيات المتاحة لتجنب وقوع أي طارئ، مؤكداً جهوزية البلدية والعاملين في أقسامها وكافة طواقم المؤسسات الأمنية والخدماتية والصحية في المدينة لتقديم المساعدة للمواطنين.

وتحدث سلهوب عن الاستعدادات التي شملت تنظيف عبارات تصريف مياه الأمطار، وتجهيز الآليات الخاصة بفتح الشوارع وإزالة الثلوج ونقل المواطنين في الحالات الحرجة، بالإضافة إلى الأعمال التي نفذتها شركة كهرباء الجنوب لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، والذي يعتبر الأكثر استقراراً في مدينة دورا هذا العام.

وناقش اللقاء آليات التعامل مع تزايد انتشار الكلاب الضالة في العديد من المناطق والضواحي السكنية والتي تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

ودعا الحضور المواطنين إلى ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ لتلقي المساعدة في حال حدوث طارئ، متمنياً السلامة للجميع.

وحضر الاجتماع ممثلين عن أقسام البلدية المختلفة وعن مديرية الدفاع المدني والأمن الوطني والأمن الوقائي والشرطة والمخابرات العامة والضابطة الجمركية، وشركة كهرباء الجنوب، والهلال الأحمر الفلسطيني.



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