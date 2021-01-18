بلدية الخليل توقع مذكرة تفاهم مع سلطة الأراضي الفلسطينية

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لتوفير خدمة أفضل للمواطن وتثبيت حقه على هذه الأرض وتوطيد الهوية الفلسطينية، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الوحدات الإدارية والأقسام المختلفة في البلدية والوفد المرافق للقاضي غانم.وأوضح مدير مركز خدمات الجمهور في بلدية الخليل علي الصغير أنّ هذه المذكرة تتضمن تبادل المعلومات والخبرات وإعداد الكوادر المؤهلة، مشيراً إلى أنّ البلدية ستعمل على تنفيذ حملة إعلامية متكاملة حول إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات لرفع وعي المواطن، فيما ستزود سلطة الأراضي البلدية بالخدمات "الجيومكانية" لتسهيل عملية ربط الأحواض والقطع ما قبل التسوية لضمان تطابق الأرقام والأحواض.بدوره، أعرب أبو سنينة عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، مؤكداً أهمية البيانات التي سيتم تزويد البلدية بها والتي تمكنها من معرفة القطع الناتجة بعد التسوية وإمكانية إضافة طرق ومخططات هيكلية، لافتاً إلى أنّ البلدية وفّرت مقراً خاصاً لسلطة الأراضي ملائماً لحجم العمل واحتياجاته، مؤكداً أنّ البلدية تسعى لتطوير منظومة العمل من خلال فتح آفاق التعاون المشتركة مع مؤسسات الوطن المختلفة.من جانبه، ثمن القاضي غانم تعاون بلدية الخليل المميز مع سلطة الأراضي، واستعدادها لمزيدٍ من التعاون المستقبلي في قضايا أخرى، مشيراً إلى ضرورة نقل تجربة بلدية الخليل مع سلطة الأراضي إلى بلديات الوطن كافة، مؤكداً على استعداد سلطة الأراضي لفتح مكتباً خاصاً لها في البلدة القديمة، لتعزيز صمود المواطنين فيها ، وشاكراً البلدية على جهودها الكبيرة في توفير مقراً في البلدة القديمة.وبعد ذلك، توجه الوفد إلى المقر الجديد لسلطة الأراضي في مبنى مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز ومن ثم نفذ الوفد زيارة للبلدة القديمة.