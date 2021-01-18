شاهد: مدينة بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الأرمني





وكان الموكب الرسمي للبطريرك قد انطلق صباحا من مقره في دير الأرمن في مدينة القدس متوجهاً إلى بيت لحم حيث رافقه كبار المطارنة، وأعضاء أخوية مار يعقوب، ورجال الأكليروس، ومختار ووجهاء وأبناء الطائفة الأرمنية، وصولاً إلى دير مار إلياس، حيث كان في استقباله رئيس بلدية بيت جالا نقولا خميس، ونائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، بالإضافة إلى أعضاء وممثلي المؤسسات والجمعيات ووجهاء الطائفة في بيت لحم والمسؤولين.















كما القى رئيس جمعية مار يعقوب عيسى نصار كلمة هنأ فيها غبطته وكافة المحتفلين.وكان الموكب الرسمي للبطريرك قد انطلق صباحا من مقره في دير الأرمن في مدينة القدس متوجهاً إلى بيت لحم حيث رافقه كبار المطارنة، وأعضاء أخوية مار يعقوب، ورجال الأكليروس، ومختار ووجهاء وأبناء الطائفة الأرمنية، وصولاً إلى دير مار إلياس، حيث كان في استقباله رئيس بلدية بيت جالا نقولا خميس، ونائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، بالإضافة إلى أعضاء وممثلي المؤسسات والجمعيات ووجهاء الطائفة في بيت لحم والمسؤولين.

رام الله - دنيا الوطناحتفالاً بعيد الميلاد المجيد، والغطاس بحسب التقويم الأرمني استقبلت مدينة بيت لحم غبطة البطريرك نورهان مانوغيان بطريرك الأرمن الأورثوذكس، في استقبال رسمي أُجرى له في ساحة المهد مع العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية.وكان على رأس المستقبلين محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، وقائد منطقة بيت لحم العميد ناضر عمر، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد حقوقي طارق الحاج، ونائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ومدير عام بلدية بيت لحم أنطون مرقص، وأعضاء مجلس بلدية بيت لحم داوود صلاحات وخضر الشلش، ورئيس جميعة مار يعقوب الأرمنية عيسى نصّار، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي الكنائس والمؤسسات والجمعيات ووجهاء وأبناء الطائفة، ورئيس رئيس دير الأرمن في بيت لحم الأب أسبيد باليان، والكهنة ورجال الأكليروس.وقد اتسم الاحتفال هذا العام باقتصار أعداد المشاركين الى الحد الأدنى وبدون استعراض كشفي لمجموعة كشافة الطائفة الأرمنية تماشياً مع قرارات الحكومة بالإلتزام ببروتوكول السلامة والوقاية تفادياً لإنتشار فيروس (كورونا).وترجل البطريرك نورهان مانوغيان، من سيارته وصافح مستقبليه على مدخل ساحة المهد، بعدها سار الموكب الرسمي على قرع أجراس كنيسة المهد والترانيم الدينية لحين دخوله الكنيسة، توجه إثرها ومستقبلوه إلى مقره في دير الأرمن داخل الكنيسة حيث جرى تبادل التهاني بالعيد تمنى فيها البطريرك مانوغيان الصحة والسلامة للجميع وشكر رئيس البلدية على استقباله وأعرب عن أمله بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.من جانبه هنأ رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان البطريرك وأبناء الرعية بحلول عيد الميلاد المجيد متمنياً لهم سنة جديدة يملؤها الخير والصحة والبركات، وآملاً بأن تكون بوادر إيجاد لقاح لفيروس (كورونا) بصيص أمل لإنتهاء الجائحة وأن تعود الحياة الى طبيعتها بصحة وازدهار قريباً.