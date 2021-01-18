هنية يدعو لبناء كتلة صلبة تتوافق على خيار الانتفاضة والمقاومة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على ضرورة بناء كتلة صلبة تتوافق على خيار الانتفاضة ودعم صمود الشعب واستمرار المقاومة.



وخلال كلمة له بمؤتمر "غزة.. رمز المقاومة"، المنعقد في طهران بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان على قطاع غزة عام 2008، شدد هنية على أن الخطر الداهم الذي يهدد القضية الفلسطينية يستوجب التوافق على خطة استراتيجية متكاملة.



ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الى تفعيل خيار المقاومة لأنها كفيلة بطرد المحتلين وتحرير الأسرى، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وأشار هنية الى أن خيار المقاومة وتطوير وسائلها لا يمكن أن يخضع لأي متغيرات أو ابتزازات، وأنها مستمرة كما أن الشعب الفلسطيني يتحمل التضحيات المترتبة عليها.



وحذر من أن (صفقة القرن) تستهدف ركائز القضية الفلسطينية، ثم تبعها خطة الضم وبعد ذلك التطبيع مع الاحتلال.



ونبه الى أن الشعب الفلسطيني مر بكثير من المؤامرات والمخططات لتصفية قضيته وازدادت في عهد ترامب، داعياً إلى بناء علاقات قوية مع كل من يرفض عربدة الاحتلال والانفتاح على كل أحرار العالم الذين يرفضون العربدة الأميركية.



وأضاف أن العالم ضج من الاحتلال الذي لم يعد بإمكانه تسويق روايته.