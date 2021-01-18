شؤون فلسطينية

الهباش يدين تصريحات رئيس أساقفة اليونان المسيئة للإسلام

الهباش يدين تصريحات رئيس أساقفة اليونان المسيئة للإسلام
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
أدان د. محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، التصريحات المسيئة للدين الإسلامي ولرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والتي صدرت عن رئيس أساقفة اليونان ايرونيموس.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن عليه تقديم اعتذار واضح وصريح عن هذه التفوهات والتي ألحقت الأذى بكل المسلمين في أنحاء العالم.

وقال الهباش: إنه من حين لآخر، يخرج علينا بعضهم بأقاويل مجافية للحق والحقيقة، فارغة من أي مضمون عقلي أو روحي سويّ، تسيء للإسلام ولنبيه العظيم، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وتأتي بافتراءات ما أنزل الله بها من سلطان، وتلحق الأذى بمشاعر المسلمين حول العالم.

وأضاف: بأن آخر هذه التفاهات ما جاء به رئيس أساقفة اليونان المدعو إيرونيمرس افتراءً على الله ورسوله ودينه القويم؛ دين السلام والمحبة، الذي يؤكد في تعاليمه السمحة على الأخوة الإنسانية ومنع إيذاء أحد من خلق الله حتى الشجر والحيوان، فكيف بالبشر الذين كرمهم الله ورفع قدرهم بغض النظر عن دينهم واعتقاداتهم .

وطالب الهباش السلطات اليونانية، والكنيسة اليونانية، والفاتيكان، وكنائس فلسطين كافة، إدانة هذه التصريحات السيئة التي تشوه العلاقات الإنسانية الراقية بين المسلمين والمسيحيين، وتفتح الباب أمام ردود أفعال غير حميدة تضر بالأخوة الإنسانية التي كرس معانيها الإعلان المشترك الذي أصدره فضيلة الإمام الأكبر الشيخ د.أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان. 

وأكد قاضي قضاة فلسطين ان نبينا صلوات الله وسلامه عليه لا يضره ما يأتيه المبطلون من تفاهات لا تسيء إلا لأصحابها، وصدق الله العلي العظيم الذي خاطبه قائلًا: "إنَّ شانئك هو الأبتر".

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